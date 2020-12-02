كافاني يقود هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جيرمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، تشكيل فريق مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان، على ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال في الهجوم: إدينسون كافاني الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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