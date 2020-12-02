شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه فرينكفاروزى بدورى الأبطال بدون «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به مواجهة ضيفه فرينكفاروزى المجرى، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «جوروبا أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويبدأ برشلونة اللقاء، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: ديست- لينجليت- مينجويزا- ألبا خط الوسط: بيانيتش- بوسكيتش- ديمبلى خط الهجوم: جريزمان- براثوايت- ترينكاو الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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