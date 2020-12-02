شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة حجازي.. تعادل مثير بين الاتحاد والشباب بنصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق الاتحاد، تعادلا ثمينا، من مضيفه فريق الشباب، بنتيجة 2 – 2، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «الأمير خالد بن سلطان»، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للاندية الأبطال «البطولة العربية»، التي تعود منافساتها بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

شهدت المباراة مشاركة المصري الدولي أحمد حجازي مع فريق الاتحاد، الذي انضم لصفوفه على سبيل الإعارة من نادي وست بروميتش الإنجليزي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الاثنين 4 يناير المقبل، على ملعب «الجوهرة المشعة، بينما يستضيف الرجاء المغربي، نظيره فريق الإسماعيلى، في لقاء الإياب يوم 11 يناير، وكان فريق الدراويش، قد حسم لقاء الذهاب، بهدف نظيف.