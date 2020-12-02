النيابة العامة في السويد تحقق في جرائم تلاعب بنتائج مباريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

وجهت النيابة السويدية تهمة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم إلى أربعة أشخاص.



ووقعت احدى حالات التلاعب في ​الدوري السويدي​ في أيار من العام 2019، حينما تعرض لاعب في فريق ​إيلفسبورغ​ للبطاقة الصفراء.

وأوضح المدعي العام ​ستيفان إيدلوند​ في بيان: "بعد مضي وقت قصير على تلك المباراة، اضطر اللاعب إلى اقتراض مبلغ كبير من أحد الأشخاص الذين راهنوا على تلقيه بطاقة صفراء في تلك المباراة".

وتم توجيه تهمة قبول الرشوة للاعب إيلفسبورغ، بينما اتهم اثنين آخرين بتقديم رشوة.

من جهته أكد محامي اللاعب فرانك ثورستينسون أن موكله ينفي الاتهامات.

وأضاف المدعي العام أن الحالة الأخرى مرتبطة بلاعب في أحد أندية الدرجات الأدنى في جنوب السويد، حيث اتهم بتلقي الرشوة في ست مناسبات من نيسان وحتى آب من العام 2019، وذلك من شخص يراهن على خسارة فريقه، ولم يتم ذكر أسماء الأشخاص الأربعة المتهمين.

وقد تؤدي جريمة التلاعب بحسب قوانين السويد إلى فرض غرامة أو السجن لمدة عامين.