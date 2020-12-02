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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي روسي دل بييرو وفييري الى عالم التدريب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020
خطا اللاعبون السابقون الذين دانييلي دي روسي اليساندرو دل بييرو ريكاردو مونتوليفو وكريستيان فييري اولى خطواتهم في عالم التدريب بعد ان استحصلوا على اولى التصريحات.
وكان الاتحاد الاوروبي فتح صفوفا للتدرج بصفة مدرب وشارك هؤلاء اللاعبون وغيرهم من الاسماء المعروفة كباتزيني.
من الاسماء التي استحصلت على هذه الرخصة لاعب نادي روما وبوكا جونيورز السابق دانييلي دي روسي الذي ارتبط اسمه بتدريب عدد لا باس من الاندية الا انه فضل بذلك كونه لم يكن يستحوذ على الترخيص.
يذكر ان دي روسي وغيره يحتاج بضع دورات اضافية للحصول على رخصة تدريب في السيري ا.
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