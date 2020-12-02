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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوتينيو: العودة إلى برشلونة تعني البدء من جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020
أكد البرازيلي فيليب كوتينيو أن العودة إلى برشلونة تعني له البدء من جديد مشيراً إلى أنه يريد تحقيق النجاح مع النادي الكتالوني.
وصرح كوتينيو لمجلة " World Soccer":"بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، اتصل بي كومان شخصياً وأخبرني أنه يريدني أن أعود إلى برشلونة، كنت سعيداً جداً بمعرفة أنه وثق بي وأنه يريد عودتي، إنه يعرف الكثير ولا يخشى تجربة أشياء جديدة وأنظمة مختلفة".
وأضاف: "العودة إلى برشلونة بعد التسجيل في مرمى فريقي عندما كنت مع بايرن كان شعوراً غريباً".
وختم كوتينيو: "لعبت لبايرن ويجب أن تكون محترفاً، لطالما أردت اللعب مع برشلونة والعودة، بالنسبة لي، هذا يعني البدء من جديد وأريد أن ألعب بشكل جيد مع الفريق وأريد تحقيق النجاح".
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