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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو حاول التعاقد مع هالاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020
اعلنت شبكة سكاي سبورتس ان نجم نادي بوروسيا دورتموند الالماني ايرلينغ براوت هالاند كان من الممكن أن ينضم إلى لاتسيو خلال الفترة السابقة.
واوضحت هذه المصادر ان تاري المدير الرياضي للنادي الإيطالي حاول التعاقد مع المهاجم هالاند عندما كان يلعب داخل صفوف فريق براين النرويجي في عام 2018.
يذكر ان ايرلينغ هالاند غادر نادي براين النرويجي لينضم إلى نظيره ريد بول سالزبورغ مرة أخرى في الميركاتو الشتوي 2019 وبعد عام واحد وقع مع نادي بوروسيا دورتموند الالماني.
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