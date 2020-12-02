خيمينيز يغيب عن اتلتيكو مدريد اسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

اعلن نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ان لاعبه الدولي الاوروغوياني خوسيه ماريا ​خيمينيز​ سيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين بعد تعرضه للاصابة خلال لقاء بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



واكد النادي ان اللاعب تعرض لتمزق عضلي وسوف يتعين عليه اتباع العلاج اللازم الذي سيمتد الى اسبوعين قبل العودة الى اجواء المنافسة.

وبعد الاصابة اجرى اللاعب صورة شعاعية اكدت تعرضه لتمزق عضلي ولكنها اكدت ايضا ان العلاج يمكن ان يمتد لاكثر من اسبوعين وقد يصل لنهاية العام الحالي.