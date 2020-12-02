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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيمينيز يغيب عن اتلتيكو مدريد اسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020
اعلن نادي اتلتيكو مدريد الاسباني ان لاعبه الدولي الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز سيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين بعد تعرضه للاصابة خلال لقاء بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
واكد النادي ان اللاعب تعرض لتمزق عضلي وسوف يتعين عليه اتباع العلاج اللازم الذي سيمتد الى اسبوعين قبل العودة الى اجواء المنافسة.
وبعد الاصابة اجرى اللاعب صورة شعاعية اكدت تعرضه لتمزق عضلي ولكنها اكدت ايضا ان العلاج يمكن ان يمتد لاكثر من اسبوعين وقد يصل لنهاية العام الحالي.
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