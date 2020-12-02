مدرب ميلان يتغلب على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أكد نادي ​ميلان​ الإيطالي شفاء مدربه ​ستيفانو بيولي​ (55 عاما) من ​فيروس كورونا​ المستجد.



وأوضح ميلان في بيان: "يعلن ميلان أن نتيجة اختبار كورونا للمدرب ستيفانو بيولي ومساعده جياكومو موريلي جاءت سلبية بعد المسحة التي أجريت أمس".

وأضاف: "بيولي وموريلي سيشرفان على تدريب اليوم، وسيعودان لمقاعد البدلاء مرة أخرى، غدا الخميس، في مباراة سيلتيك بالدوري الأوروبي".

وأصيب بيولي بفيروس كورونا في الـ14 من تشرين الثاني الماضي، حيث خضع للحجر الصحي، قبل أن يجري فحص أمس، جاءت نتيجته سلبية.