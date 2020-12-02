النصر يطمح لبدء إطفاء نيرانه بأبها

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وتطمح إدارة النادي والجهازان الفني والإداري وقبلهم اللاعبون، في فتح صفحة جديدة عبر بوابة أبها لزياد الرصيد المخجل (3 نقاط) وتحسين المركز المتأخر (قبل الأخير).ومن أصل 5 مباريات فاز النصر في مباراة واحدة وخسر 4، كأسوأ بداية للفريق الذي يقبع في المركز 15، كما جلعت منه ثاني أكثر الفرق تعرضا للخسارة (4 مرات) بجانب العين والوحدة، والأضعف تسجيلا للأهداف بواقع 4 أهداف متعادلا مع ضمك.
ولا تختلف ظروف المستضيف كثيرا عن ضيفه، فهو يحتل مركزا متأخرا (الـ 14) وله 4 نقاط فقط، كما لم يحقق الفوز إلا مرة واحدة وتعادل في مثلها.
لذلك يدرك مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي أهمية المباراة وسعي النصر للفوز بنتيجتها.
يذكر أن الفريقين التقيا في دوري المحترفين 4 مرات، نجح خلالها النصر في تحقيق الفوز مرتين، مقابل فوز واحد لأبها، فيما تعادلا مرة واحدة.
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