الهلال يستضيف الفتح بنية تكملة أفراحه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يريد الهلال إحباط أي مفاجأة قد تفسد أفراحه بتحقيق البطولات الواحدة تلو الأخرى عندما يستضيف الفتح اليوم ضمن الجولة السادسة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

كما يود الهلال العودة لصدارة الدوري بعد أن استغل الشباب انشغاله بكأس خادم الحرمين الشريفين وخطف الصدارة موقتا برصيد 14 نقطة، متقدما بنقطة على الهلال.

ويتشارك الهلال مع الشباب عدم تذوق الخسارة حتى الآن، كما قد ينفرد بصفة الأكثر تحقيقا للفوز بواقع 5 مرات حال فوزه اليوم، حيث فاز 4 مرات متعادلا مع الشباب والأهلي اللذين فرغا من مباراتيهما في الجولة.

ويدرك الهلال أهمية توسيع الفارق بينه وبين أهم منافسيه (الشباب والأهلي) للاطمئنان أكثر في مشواره نحو المحافظة على لقب الدوري.

وينتشي الهلال بتتويجه بطلا لكأس الملك عقب فوزه في النهائي السبت الماضي على النصر 2-1.

أما الفتح الذي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيريد مواصلة انتفاضته بتحقيق الفوز اليوم، وهو ما يكفل له معادلة عدد نقاط الهلال.

ونجح الفتح في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مرة، كما خسر مرة.

ويسعى الفتح إلى إلحاق الخسارة بالهلال كما فعل بالنصر مطلع الدوري، كما أن الفتح حقق فوزا عريضا في الجولة الماضية عندما تغلب على الاتفاق 4-0.

يشار إلى أن تاريخ مواجهات الفريقين يشهد بتفوق كاسح لمصلحة الهلال، فمن أصل 22 مباراة بين الفريقين في دوري المحترفين، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 17 لقاء، مقابل فوزين فقط للفتح، فيما حضر التعادل 3 مرات.