نهائي أبطال العرب في فبراير

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وأوضح آل الشيخ أن نهائي البطولة سيكون بعد أسبوع إلى شهر من انتهاء الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الموعد المبدئي في فبراير المقبل.كما أكد آل الشيخ أنه تم اعتماد موعد المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، على أن يعلن رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن الشباب والاتحاد التقيا أمس في ذهاب الدور نصف النهائي.
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