حمدالله للحلافي: لا تنس أننا نحبك

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وكتب حمدالله في حسابه الشخصي بتويتر»شكرا لك من القلب أخوي عبدالرحمن الحلافي على كل ما قدمته لهذا الكيان العظيم. كنت لنا صديقا وأخا وأبا قبل أن تكون مسؤولا، وأعلم أن بصمتك في هذا النادي ستعطي ثمارها إن شاء الله، ولا تنس أننا نحبك».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خص المحترف المغربي بفريق النصر، عبدالرزاق حمدالله، المشرف العام السابق لكرة القدم بالنادي، عبدالرحمن الحلافي بكلمات بمناسبة ابتعاد الأخير عن النادي.وكتب حمدالله في حسابه الشخصي بتويتر»شكرا لك من القلب أخوي عبدالرحمن الحلافي على كل ما قدمته لهذا الكيان العظيم. كنت لنا صديقا وأخا وأبا قبل أن تكون مسؤولا، وأعلم أن بصمتك في هذا النادي ستعطي ثمارها إن شاء الله، ولا تنس أننا نحبك».

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