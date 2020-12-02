شكرا لقرائتكم اجتماع الجمعية العمومية بسموحة تجدد ثقتها في المهندس فرج عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة ثقتهم فى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وفوضوه فى اختصاصاتهم الواردة بجدول أعمال الجمعية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية المحدد بعشرة الاف عضو، وذلك بعد حضور 1886 عضو من أصل 101908 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اليوم وهم المسددين للاشتراكات لأخر سنة مالية .

وطبقا للمادة 14 من لائحة النظام الاساسى للنادى رقم 45 لسنة 2017، المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية يعد عدم اكتمال النصاب تفويضا وتكليفا لمجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة فى بنود الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامى التى يتم ارسالهم إلى الجهة الادارية المختصة وهى مديرية الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعتها.



