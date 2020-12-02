شكرا لقرائتكم أمير عادل "ياكوبسن" يقترب من التوقيع للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن امير عادل الدنماركى صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، أصبح قريبا من ارتداء فانلة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما اتفق الطرفان على كافة البنود التحضيرية للعقد ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادى لإنهاء الصفقة رسميا.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة الكرة فى الزمالك برئاسة ايمن يونس مصير الصفقة خلال الساعات المقبلة فى ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى قام الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم على ورقة المخالصة المالية والتى تفيد بحصوله على كافة مستحقاته من النادى عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربى حميد أحداد العائد من اعارة لنادى الرجاء المغربي.

وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولى كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى دورى ابطال افريقيا والتى حسمها الأهلى لصالح بهدفين مقابل هدف.

كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن احمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى إلى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.

فى سياق مختلف أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادى الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة فى النادى برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلى عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.