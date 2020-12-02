شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يشترط مسحة كورونا و300 جنيه للمشاركة في تجارب المركز الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، الخضوع إلى مسحة كورونا وسداد مبلغ 300 جنيه، للمشاركة فى التجارب التى يقيمها الاتحاد يومى 25 و26 ديسمبر الجارى، بالمركز الاولمبى بالمعادى، فى الاوزان المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على اول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و2019/2020 . ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، والتى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة وأن الاتحاد الدولى للعبة، قرر تأجيل بطولات العالم للناشئين والشباب، مع إقامة بطولة الرجال بصعوبة، بصربيا، بسبب الموجة الثانية من الفيروس .

وقرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تعيين محمود حامد مديرا فنيا لمنتخب السيدات بدلا من ممدوح فرج، على أن يتولى حامد تدريب اللاعبات فى إطار خطة الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .