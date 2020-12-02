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جدة - عمرو شويل

موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد، أوقعت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2020 / 2021 الزمالك وبيراميدز في مواجهة صعبة مع المقاولون العرب والاتحاد السكندري، بضربة البداية للموسم الجديد، في الوقت الذي أوقعت القرعة الأهلي "حامل لقب النسخة الأخيرة" في مواجهة متوازنة نسبيان ضد المقاصة، مقارنة بالظروف التي يعيشها الفريق الفيومي مع المستوى الذي عليه المقاولون والاتحاد حاليا.

وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من صعوبة مباراتي الزمالك وبيراميدز بضربة البداية ، بخلاف وجود أسباب مغايرة تجعل من مواجهة الأهلي عندما يقص شريط الموسم الجديد في المتناول وبدون أية مفاجآت، ولعل ابرز هذه الأسباب:

موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



​مباراة الزمالك والمقاولون

أكثر من سبب يزيد منص صعوبة مباراة المقاولون على الزمالك في افتتاحية الدوري، أبرزها قوة ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس، لاسيما بعدما تمكن من الفوز على الفريق الأبيض في المبااة الأخيرة التي جمعتهما بالدوري بخلاف التدعيمات القوية التي أبرزها ذئاب الجبل في الانتقالات الصيفية الجارية قبل المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية أبرزها التونسيين هيثم الجويني ووسيم النغموشي وأحمد مجدي وأحمد داوودا وأحمد شكري.

موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

مباراة بيراميدز والاتحاد

ما يؤكد أن مباراة الاتحاد السكندري سكتكون صعبة على بيراميدز، الطامح في المنافسة بعد التدعيمات القوية لتي أبرمها في الانقالات الصيفية، أبرزها تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر والروح الحماسية التي يضفيها على الفرق التي يتولى تدريبها، وكذلك الصفقات المميزة التي أبرزها، بعد التعاقد مع كلا من حسام عاشور وتجديد استعارة رزاق سيسيه وغيرهم من الصفقات.

موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

مباراة الأهلي والمقاصة



تكاد تكون مباراة في المتناول للأهلي عندما يلتقي المقاصة في افتتاح الموسم الجديد، لاسيما وأن هناك اكثر من سبب يجعلها سهلة، وهي المشاكل المالية التي يعيشها الفريق الفيومي منذ فسخ عقد الرعاية مع شركة المقاصة للأوراق المالية ولا يزال البحث جاري عن مستثمر جديد، بخلاف رحيل العناصر المميزة في الفريق الفيومي مثل محمد ابراهيم وميدو جابر ومحمد توني ومحمد مسعد ومحمد رمضان وصلاح ريكو وصلاح أمين وأحمد محسن.