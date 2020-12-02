شكرا لقرائتكم اجتماع لجنة الكرة بالمقاصة مع إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة والمتحدث الرسمى للنادى جلسة مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدى مدير الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادى التى تضم العميد سيد متولى مدير التعاقدات والمدير الرياضى للنادى، وسيف أحمد عبد الخالق والكابتن مصطفى ريحان ووائل الدالي.

وأكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة مع إيهاب جلال جاء مثمرًا،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التى تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية على اعلى مستوى وتذليل أى عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفنى إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبى للدوري.

واوضح اللواء بكرى سليم أن إيهاب جلال أشاد بالجلسة المثمرة التى جمعته مع عبد الخالق، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة أكدت فى اجتماعها على الدعم الكامل وغير المحدود للجهاز الفنى والفريق.

واضاف أن الجهاز الفنى واللاعبين فى حالة تركيز تامة فى معسكرهم الحالي