شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يشعل الخلاف بين إدارة الزمالك ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت صفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادى الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة فى النادى برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلى عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوصى أيمن يونس وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع أحمد الشيخ، إلا أن اللجنة المعينة رفضت بداعى هجوم اللاعب على الزمالك وقت أن كان لاعبا فى الأهلى وسخريته من نادى الزمالك، ليشتعل الخلاف بين لجنة الكرة وإدارة النادى التى تمسكت برأيها ورفضت ضم اللاعب رغم أنه لاعب حر بلا نادٍ.

فيما قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدورى هذا الموسم، مقابل تقاضى 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته فى صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى اعلن نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذى يشارك الزمالك خلاله فى بطولتى الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثى – حازم امام – محمد عبد الشافى – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقى – شيكابالا – اوناجم – مصطفى فتحى – كريم بامبو

الهجوم : مصطفى محمد – حميد احداد – عمر السعيد

فى سياق مختلف، كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أن أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادى يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلى .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة على الانضمام للزمالك أو رفض العرض المقدم من إدارة النادى الأبيض.

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبى من لجنة الكرة بالنادى برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل إلى فريق الإسماعيلى على سبيل الإعارة، فى ظل رغبته فى المشاركة فى المباريات للحفاظ على مكانه فى قائمة المنتخب الاوليمبى التى تستعد للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحى مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلى خاصة أن نادى الإسماعيلى متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر أن يحصل محمد صبحى على رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره، خاصة انه لا يشارك فى المباريات فى الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.