شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أشرف بن شرقى باقٍ في الزمالك وليس له رغبة بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى خالد الغندور عن رغبة أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك فى البقاء داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده بعد موسمين.

وقال خالد الغندور فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك : جمعتنى مكالمة مع بن شرقى لمدة ربع ساعة اكد لى خلالها أن الانباء التى وردت بشأن رحيله عن الزمالك خاطئة.

وأضاف خالد الغندور أن هناك جلسة جمعته مع كريم البلق وكيل اعمال بن شرقى فى منزل نادر السيد حارس مرمى الزمالك والأهلى الأسبق، مضيفا أن وكيل بن شرقى اكد لى أن بن شرقى باقى فى الزمالك وليس لديه رغبة فى الرحيل.

وأكد الغندور أن المكالمة التى جمعته مع بن شرقى اكد الأخير خلالها انه لن يرحل عن الزمالك قائلا : بن شرقى قالى والله ما هامشى من النادي، مضيفا أن اللاعب نفى تماما أن يكون تحدث مع احد فى النادى بشأن رحيله لانه لا يفكر فى الامر، مشددا على أن بن شرقى حصل على كافة مستحقاته ولا يحق له فسخ تعاقده .