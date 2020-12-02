شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي بين لجنة الكرة في المقاصة وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدي مدير الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادي التي تضم العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي للنادي ، وسيف أحمد عبد الخالق مصطفى ريحان ووائل الدالي.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة مع إيهاب جلال جاء مثمرًا ،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية علي اعلي مستوي وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.

واوضح اللواء بكري سليم ان إيهاب جلال اشاد بالجلسة المثمرة التي جمعته مع عبد الخالق، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة أكدت في اجتماعها على الدعم الكامل وغير المحدود للجهاز الفني والفريق.

واضاف أن الجهاز الفني واللاعبين في حالة تركيز تامة في معسكرهم الحالي