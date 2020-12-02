شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا و 300 جنيه شرط المشاركة فى تجارب منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، الخضوع الى مسحة كورونا و سداد مبلغ 300 جنيه، للمشاركة في التجارب التي يقيمها الاتحاد يومى 25 و 26 ديسمبر الجارى، بالمركز الاولمبى بالمعادى، في الاوزان المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .

ويشارك في التصفيات اللاعبين الحاصلين على اول 3 مراكز في أعوام 2018/2019 ، و 2019/2020 . ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل ، و التى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة وأن الاتحاد الدولى للعبة ، قرر تأجيل بطولات العالم للناشئين و الشباب ، مع إقامة بطولة الرجال بصعوبة ، بصربيا ، بسبب الموجة الثانية من الفيروس .

وقرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تعيين محمود حامد مديرا فنيا لمنتخب السيدات بدلا من ممدوح فرج، على أن يتولى حامد تدريب اللاعبات في إطار خطة الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .