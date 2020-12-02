شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم صلاح سليمان ومهاجم بيراميدز لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع كلا من، صلاح سليمان مدافع المحلة والزمالك وإنبى السابق، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، كما تعاقد أسوان أيضاً مع محمود صلاح مهاجم الجونة وبيراميذ السابق، فى صفقة إنتقال حر أيضاً لمدة موسمين.



صلاح سليمان



محمود صلاح

وانتهت المباراة الودية التى جمعت فريقى أسوان ووادى دجلة مساء اليوم الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، حيث سجل هدفى أسوان أسوان كل من محمود صلاح وأحمد صغيرى، وشهد اللقاء حضور اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان للإطمئنان على الفريق.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.