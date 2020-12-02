شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات لاعبو طلائع الجيش عقب اقصاء الزمالك من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر " الخليج 365 " مقطع فيديو يكشف احتفالات لاعبو طلائع الجيش عقب الفوز علي الزمالك 3/1 في مباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر، حيث احتفل لاعبو طلائع الجيش في ملعب المباراة بعد تأهلهم للمرة الاولي لنهائي الكأس واصبح الفريق امامه فرصة ذهبية لتحقيق بطولة هي الاولي في تاريخه، بخلاف فرص مشاركته في السوبر المصري لان الاهلي منافسه علي لقب الكأس هو بطل الدورى وبالتالي فان طلائع الجيش سيواجه الاهلي في السوبر سواء حقق البطولة من عدمها.

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.