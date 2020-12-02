شكرا لقرائتكم خبر عن كمال درويش: نناشد ممدوح عباس التنازل عن الحجز على أموال الزمالك فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه دكتور كمال درويش رئيس لجنة الحكماء في الزمالك، مناشدة لرئيس النادى الأسبق ممدوح عباس التنازل عن الحجز على أموال القلعة البيضاء في البنوك، بعد الأزمات التي واجههتها اللجنة المعينة في تسيير أموار النادى ماديا، إزاء عدم توافر أى أموال فى الوقت الحالى كافية لسد المتطلبات المختلفة للأنشطة الرياضية وخصوصا الفريق الكروى، وأيضا بعض الأمور الخاصة بشئون النادى المختلفة.

وقال درويش في تصريح خاص لليوم السابع : نناشد ممدوح عباس بوقف الحجز على أموال النادى، كنوع من المساندة لصالح النادى، مردافا : نثق أن عباس يحب الزمالك ونثق في عدم رضاه عن الوضع الحالي الذى يعد بمثابة التعجيز في عمل اللجنة المعينة ويصنع أمامها العراقيل التي تعيق القدرة على تغيير الأوضاع داخل النادى.

استطرد رئيس الزمالك الأسبق منذ 1996 حتى 2005 على ولايتين، الظروف الحالية التي يمر بها الزمالك لابد أو تحل بأقصى سرعة حتى تعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وهو أمر بالتأكيد نثق تمام الثقة في حدوثه عن قريب فى وجود اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادى برئاسة المستشار أحمد البكرى، مضيفا " اللجنة منتقاة من مجموعة من أبناء النادى القادرين على الخروج به من المنعطف الحالى حيث يبذلون جهودا كبيرة

وطالب اللاعبين بالتريث في المطالبة بمستحقاتهم بعض الوقت حتى تحل أزمة تجميد أموال النادى في البنوك، مشددا على أن الزمالك طوال تاريخه في 110 سنة لم يحدث أن حقوق أن هضم حقوق أحد، مطمئنا جماهير الزمالك على حال ناديها وأن القادم سيكون افضل بفضل تكاتف الجميع والعمل المخلص من كل شخص كلف بمهمة الفترة الأخيرة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة الأحد الماضى، قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.