شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يرحل عن الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري هذا الموسم، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.

فيما رفض المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، رغم توصية لجنة الكرة وترحيب اللاعب الشديد بالانضمام لنادي الزمالك حيث عقد اللاعب في الساعات الماضية جلسة مع وكيل أعماله وتواصل خلالها مع مسئولي الزمالك ولكن رفض في النهاية المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة التي تدير الزمالك، التعاقد معه وجاء من أسباب الرفض تصريحاته السابقة ضد النادي الأبيض عندما كان لاعبا في الأهلي.

من ناحية أخرى اعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذي يشارك الزمالك خلاله في بطولتي الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي .