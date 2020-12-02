شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التعاقد مع أحمد الشيخ رغم ترحيب اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، رغم توصية لجنة الكرة وترحيب اللاعب الشديد بالانضمام لنادي الزمالك حيث عقد اللاعب في الساعات الماضية جلسة مع وكيل أعماله وتواصل خلالها مع مسئولي الزمالك ولكن رفض في النهاية المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة التي تدير الزمالك، التعاقد معه وجاء من أسباب الرفض تصريحاته السابقة ضد النادي الأبيض عندما كان لاعبا في الأهلي.

من ناحية أخرى اعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذي يشارك الزمالك خلاله في بطولتي الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة علي الانضمام للزمالك او رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأبيض.

فوزي العريان المستشار القانوني للزمالك

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبي من لجنة الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل الي فريق الإسماعيلي علي سبيل الإعارة ، في ظل رغبته في المشاركة في المباريات للحفاظ علي مكانه في قائمة المنتخب الاوليمبي التي تستعد للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحي مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلي خاصة ان نادي الإسماعيلي متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر ان يحصل محمد صبحي علي رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره ، خاصة انه لا يشارك في المباريات في الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.

في سياق مختلف أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، عن تعاقد النادي مع حمزة المثلوثي الظهير الأايمن التونسي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم الحالي.

ونشرت الصفحة قائلة : الزمالك يتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!

كما وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، عقب انتهاء اعارته لنادي الرجاء المغربي ، وكان في استقبال اللاعب باسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك أمس، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.