شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يدعو وزير الرياضة لافتتاح البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد كرة السلة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى لحضور افتتاح البطولة الأفريقية للشباب و الشابات تحت 18 سنة، و التي تقام بإستاد القاهرة ، غدا وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى .

وحرص محمد فتحى و خالد القوصى عضوا مجلس إدارة الاتحاد ، و مديرا البطولة الأفريقية للشابات و الشباب على الترتيب ، على الوفود المشاركة في البطولة ، وسلامتهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنفيذ التعليمات الصحية، لضمان سلامة و صحة المشاركين في المنافسات الافريقية ، ويشارك في البطولة منتخبات كل من الكونغو وغينيا ومالى والسنغال، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف ، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار ، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.