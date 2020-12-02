شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين مستشارا قانونيا وماليا جديد للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادي الزمالك، تعيين فوزي العريان، مستشارا قانونيا، ومشرفا على الادارة القانونية بالنادي وتسلم العريان مهام منصبة رسميًا، ويباشر عمله بشكل طبيعي منذ اليوم الأربعاء، كما تم تكليف طارق حشيش للعمل مستشارا ماليا.

كما عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعا اليوم ، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش ، أحمد مصطفي ، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.

من ناحية أخرى اعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذي يشارك الزمالك خلاله في بطولتي الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة علي الانضمام للزمالك او رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأبيض.