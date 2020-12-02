وكيل اللاعب لـ"الخليج 365": زيزو ليس لديه شرط جزائي في عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى محمد حبشي وكيل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك وجود شرطاً جزائياً في عقده يتيح له الرحيل في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال حبشي :"زيزو ليس لديه أي شروط جزائية في عقده، ولن يتمكن من الرحيل إلا بموافقة الزمالك".

ويمتد عقد أحمد سيد زيزو حتى صيف 2022، ما يشير إلى أنه سيلعب للزمالك لموسمين قادمين على الأقل إذا لم يمدد العقد.

وأتم وكيل اللاعب :"لم يطلب زيزو الرحيل عن الزمالك مثلما تردد مؤخراً، والرحيل ليس ضمن خطط اللاعب إلا إذا وصله عرض احتراف خارجي".

ويستعد زيزو لانطلاق الموسم الجديد مع الزمالك، الذي يبدأ 11 ديسمبر الجاري ببداية الدوري المصري الممتاز 2020-2021.