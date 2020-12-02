محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد سيد "زيزو" أن ما يثار حول رحيله عن نادي الزمالك في الفترة الحالية غير صحيح.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن زيزو مستمر مع الزمالك بصورة طبيعية ولا توجد أي مشاكل في الوقت الحالي، ولا تفكير في الرحيل.
وكانت شائعات قد ربطت زيزو بالرحيل عن نادي الزمالك، في الوقت الذي يمتلك خلالها عقد ممتد لموسمين قادمين مع النادي الأبيض.
ويستعد زيزو مع نادي الزمالك في الفترة الحالية لانطلاقة الموسم الجديد في ديسمبر الجاري، الذي يبدأ ببطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": زيزو مستمر مع الزمالك.. وشائعات الرحيل غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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