"استبعاد أجنبي وعودة آخر".. الزمالك يعلن قائمته الأولى للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء قائمته الأولى الخاصة بالموسم الجديد، والتي شهدت على تواجد 29 لاعبًا من بينهم 4 أجانب بالإضافة إلى اللاعب الشمال أفريقي.

وانضم إلى قائمة الزمالك التونسي حمزة المثلوثي المنضم حديثًا لصفوف الفريق، إضافة إلى حميد أحداد العائد من الإعارة في صفوف الرجاء البيضاوي.

وتشهد القائمة أيضًا انضمام أحمد فتوح العائد من الإعارة في صفوف سموحة.

وخرج من قائمة الفريق كاسونجو كابونجو، فيما يعد غياب الحارس محمد صبحي كونه مسجلًا في قائمة الشباب تحت السن.

وتتكون القائمة من 29 لاعبًا كما يلي:

في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

في خط الوسط المدافع: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا".

في خط الوسط المهاجم: مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وكريم "بامبو" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد وأحمد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ويوسف "اوباما".

وفي الهجوم : مصطفي محمد وعمر السعيد.