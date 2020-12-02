يعتبر نادي بوكا جونيورز والملقب بـ”الازرق والذهبي” من أعرق وأنجح الأندية فى الأرجنتين، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الرقم القياسي العالمي لعدد البطولات القارية، متعادلاً مع ميلان الإيطالي، ويأتي في المركز الأول ريال مدريد الإسباني ويليه الأهلي المصري، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات بوكا جونيورز الارجنتيني.

يحتفل بوكا جونيورز يوم 3 من شهر أبريل كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1905، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “بومبونيرا” (بمعنى صندوق الشوكولاتة) والذي يسع إلى 49 ألف متفرج.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به بوكا جونيورز الى عام 1919 عندما فاز بلقب الدوري الارجنتيني الممتاز، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1977 عندما تُوج الفريق بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

ويعد هؤلاء اللاعبون الأبرز في التواجد ضمن صفوف بوكا جونيورز، (جابريل باتيستوتا، سيرجيو بيرتي، كلاوديو كانيجيا، دييجو أرماندو ماردونا، رومان ريكلمي، مارتن باليرمو، كارلوس تيفيز).

ويعتبر اللاعب “روبرتو موزو” الأكثر مشاركة مع بوكا جونيورز حيث لعب 246 مباراة، أما أكثر من سجل بقميص الفريق فهو اللاعب “مارتن باليرمو” برصيد 236 هدف.

ويعتبر كلاسيكو الأرجنتين الذي يسمى أيضاً سوبر كلاسيكو وديربي بوينس آيرس، هي مباراة ديربي تجمع بين قطبي الكرة في الأرجنتين نادي بوكا جونيورز وريفر بليت ،ويُعد هذا الديربي من أهم ديربيات كرة القدم في العالم، يُطلق على هذا الكلاسيكو كذلك كلاسيكو الأغنياء والفقراء إذ يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد احياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسية والطبقية.

إليكم سجل بطولات بوكا جونيورز (محلياً)

كم عدد بطولات بوكا جونيور فى الدوري الارجنتيني؟

فاز بوكا جونيورز بالدوري الارجنتيني 34 مرة مواسم: (1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931 , 1934 , 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 , 1965 , 1969 , 1970 , 1976 , 1976 , 1981 , 1992 , 1998 , 1999 , 2000 , 2003 , 2005 , 2006 , 2008 , 2011 , 2015, 2017 , 2018 , 2020).

كم عدد بطولات بوكا جونيورز فى كأس الارجنتين؟

فاز بوكا جونيورز بكأس الارجنتين 3 مرات أعوام: (1969 , 2012 , 2015).

كأس السوبر الارجنتيني

تُوج بوكا جونيورز بكأس السوبر الارجنتيني مرة واحدة عام: (2018).

كأس مسابقة نادي جوكي

بوكا جونيورز البطل مرتين أعوام: (1919, 1925).

كأس دكتور كارلوس إيبارجورين

بوكا جونيورز البطل 5 مرات أعوام: (1919, 1923, 1924, 1940, 1944).

كأس التحفيز

بوكا جونيورز البطل مرة واحدة عام: (1926).

بطولات بوكا حونيورز (قارياً)

كم عدد بطولات بوكا جونيورز بكأس كوبا ليبرتادوريس؟

تُوج بوكا جونيورز بكأس كوبا ليبرتادوريس 6 مرات أعوام: (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).

كأس الانتركونتيننتال

تُوج بوكا جونيورز بكأس الانتركونتيننتال 3 مرات أعوام: (1977, 2000, 2003).

كوبا سود أمريكانا

تُوج بوكا جونيورز بكأس كوبا سود امريكانا مرتين أعوام: (2004, 2005).

ريكوبا سود امريكانا

تُوج بوكا جونيورز بكأس ريكوبا سود امريكانا 4 مرات أعوام: (1990, 2005, 2006, 2008).

كأس السوبر أمريكا الجنوبية

بوكا جونيورز البطل كرة واحدة عام: (1989).

كأس الذهب

بوكا جونيورز البطل مرة واحدة عام: (1993).

كأس التعادل

بوكا جونيورز البطل مرة واحدة عام: (1919).

كأس كوزينير للشرف

بوكا جونيورز البطل مرة واحدة عام: (1920).

كأس أخوية إسكوبار-جيرونا