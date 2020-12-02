شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعاقد مع صلاح ريكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي إنبي في ضم صلاح ريكو لاعب وسط الزمالك والمقاصة السابق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي.

وانضم ريكو إلى صفوف إنبي نظير الحصول على 2 مليون و800 ألف جنيه في الموسم، بزيادة 300 ألف جنيه عما كان يتقاضاه في صفوف المقاصة.

يذكر أن اللاعب رفض تجديد عقده مع نادي المقاصة، لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج النادي.