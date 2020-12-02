شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 صعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الأتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء ، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 وكان طلائع الجيش قد فاز على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 صعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الأتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء ، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.وكان طلائع الجيش قد فاز على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش مساء السبت المقبل 5 من ديسمبر الجاري.

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ,فيما لعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.