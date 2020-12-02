شكرا لقرائتكم نيولز أولد بويز يبيع نسخ طبق الأصل من قميص مارادونا في 1993 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني الأربعاء نسخ طبق الأصل من القميص الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا في 1993، واستخدمه نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الاحتفال بهدفه في شباك أوساسونا خلال مباراة الفريقين في الليجا يوم الأحد الماضي، كتكريم لمواطنه الراحل.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "سيطرح نيولز للعالم قميص مارادونا في 1993. سيكون بمقدور الجماهير الحصول على القميص الذي ارتداه دييجو خلال فترته مع الفريق، واستخدمه ليو ميسي الأحد للتكريم الذي سيظل خالدا في ذاكرة الجميع".

وتسبب احتفال ميسي بقميص الـ"بيلوسا" في "مئات التساؤلات حول كيفية الحصول على القميص الذي كان يرتديه مارادونا"، ولهذا قرر النادي "طرح نسخ طبق الأصل للبيع".

وستبدأ عملية البيع الأربعاء، كما سيتم إرسال القمصان إلى خارج الأرجنتين.