شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على رحيل محمد حسن لأحد الأندية الصاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدورى هذا الموسم، مقابل تقاضى 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته فى صفقة انتقال حر.

فيما رفض المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، رغم توصية لجنة الكرة وترحيب اللاعب الشديد بالانضمام لنادى الزمالك حيث عقد اللاعب فى الساعات الماضية جلسة مع وكيل أعماله وتواصل خلالها مع مسئولى الزمالك ولكن رفض فى النهاية المفوض عن إدارة شئون الكرة من اللجنة التى تدير الزمالك، التعاقد معه وجاء من أسباب الرفض تصريحاته السابقة ضد النادى الأبيض عندما كان لاعبا فى الأهلي.

من ناحية أخرى اعلن نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذى يشارك الزمالك خلاله فى بطولتى الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثى – حازم امام – محمد عبد الشافى – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقى – شيكابالا – اوناجم – مصطفى فتحى – كريم بامبو

الهجوم : مصطفى محمد – حميد احداد – عمر السعيد

فى سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أن أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادى يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلى .