شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلى يحتفلون بعيد ميلاد محمود عبد العاطى "دونجا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى على الاحتفال بعيد ميلاد محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الوسط، جاء ذلك عقب مران اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العرب والدورى الممتاز فى موسمها الجديد.

وأحضر اللاعبون تورتة وقاموا بغناء مجموعة من الأهازيج وسط سعادة وبهجة من كل اللاعبين.

من جانبه أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بتحديد 11 يناير المقبل موعداً لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بلقاء الإياب بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذى تم تأجيله بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلى 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .