شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يفتقد خيمنيز أمام بلد الوليد بسبب إصابة عضلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب مدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمنيز عن مواجهة بلد الوليد القادمة فى الدورى الإسبانى السبت بعد اضطراره للخروج فى المباراة أمام بايرن ميونخ فى دورى الأبطال (1-1) بسبب إصابة عضلية فى الساق اليسرى.

وتم استبدال خيمنيز فى الدقيقة 67 من المباراة الأوروبية الثلاثاء بعد إصابته فى الساق اليسرى بعد تشتيت كرة كانت ستمثل هجمة مرتدة للفريق الألماني، وطالب بعدها بالتغيير فورا وتم استبداله بفليبى مونتيرو.

وبعد الخضوع الأربعاء لرنين مغناطيسي، نشر أتليتكو على موقعه الإلكترونى ما يفيد أنه يعانى من إصابة عضلية، وأنه فى انتظار المزيد من التقييم ومعرفة درجة الإصابة.

وعادة ما تحتاج مثل هذه الإصابات لفترة تعافى من ثلاثة أيام إلى أسبوعين، وبالتالى لن يستطيع المدافع اللعب أمام بلد الوليد وسيكون من الصعب اللحاق بالمباراة الأخيرة فى دورى الأبطال الأربعاء أمام سالزبورج النمساوى الأسبوع المقبل، والتى يحتاج فيها أتلتيكو للفوز أو التعادل للعبور إلى دور الستة عشر.