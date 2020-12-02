إخلاء سبيل 14 شابا بالبحيرة فى واقعة التنمر على شيكابالا لاعب الزمالك

قررت محكمة إيتاى البارود الجزئية بالبحيرة برئاسة المستشار كريم زيان إخلاء سبيل 14 شابا بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم بالتنمر والسخرية من لاعب الزمالك شيكابالا.
ويأتى هذا القرار بعد حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين بالتنمر على لاعب الزمالك والتصوير بجوار المقابر ونشر الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعى.
وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تمكنت من ضبط 14 شابا لاتهامهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ إلى لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وظهورهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".
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