شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذي يشارك الزمالك خلاله في بطولتي الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد



قائمة الزمالك للموسم الجديد

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة علي الانضمام للزمالك او رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأبيض.

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبي من لجنة الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل الي فريق الإسماعيلي علي سبيل الإعارة ، في ظل رغبته في المشاركة في المباريات للحفاظ علي مكانه في قائمة المنتخب الاوليمبي التي تستعد للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحي مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلي خاصة ان نادي الإسماعيلي متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر ان يحصل محمد صبحي علي رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره ، خاصة انه لا يشارك في المباريات في الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.