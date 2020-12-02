مصدر لمصراوي يوضح سبب رفع إسم الشيخ من قائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن إدارة الكرة قررت رفع إسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي بشكل نهائي، بعدما ابدى اللاعب رفضه للرحيل معاراً للدوري التشيكي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن رفع إسم الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي من القائمة الأولى.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" بالفعل كنا نمتلك عرضاً من سيجما التشيكي، مدة العقد كانت إعارة موسم ونصف الموسم".

وأكمل "أحمد الشيخ تحفظ على العرض ورفض الأمر، وبالتالي قمنا برفع إسمه من القائمة".

واختتم "الأهلي رحب برحيل اللاعب للدوري التشيكي، ووافق على العرض، لكن في النهاية الشيخ رفض الأمر، وبالتالي تم منحه الاستغناء الخاص به وتوجيه الشكر له".