كاف يختار أفضل أهداف دوري الأبطال.. "قاضية" أفشة وإبداع شيكابالا والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أفضل أهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 التي انتهت بتتويج الأهلي البطل التاريخي للقارة.

وفاز الأهلي في المباراة النهائية على الزمالك (2-1) على استاد القاهرة الدولي ليتوج باللقب التاسع في مسيرته، واختار "كاف" هدفين من الثلاثة في النهائي ضمن أفضل أهداف الموسم.

هدف شيكابالا في شباك الأهلي، وهدف البطولة الذي سجله محمد مجدي "أفشة" حضرا بقوة في قائمة أفضل أهداف الموسم في البطولة.

ووقع الاختيار على هدف إبراهيم أوتارا لاعب الترجي التونسي في شباك الرجاء المغربي، وهدفي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي في بريميرو دي أوجستو الأنجولي، وهدف أشرف بنشرقي لاعب ال زمالك في الفريق الأنجولي ذاته.

وحضر الهلال السوداني بهدف أطهر الطاهر في النجم الساحلي، وصاروخية محمد أوناجم لاعب الزمالك في الترجي التونسي، ورائعة حسين الشحات لاعب الأهلي في الوداد المغربي في نصف النهائي، وهدف فرجاني ساسي لاعب الزمالك في الرجاء المغربي.

شاهد أفضل أهداف الموسم في دوري الأبطال: