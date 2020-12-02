"التريث له حدود".. الاتحاد يحتج رسميًا على حكم مواجهة الأهلي بسبب قرارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أرسل الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء احتجاجًا رسميًا لاتحاد الكرة ضد حكم مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر محمد معروف بسبب قرارين خلال اللقاء.

وقال الاتحاد السكندري في البيان الصادر عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء: "أبرز هذه الأخطاء تراجع حكم اللقاء محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندرى أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء ، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت في هدف غير شرعي للفريق المنافس."

واستطرد خطاب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى: "الالتزام والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية له حدود و لكن في ظل المستوى غير الجيد للتحكيم و بهذه الصورة ، فانه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل في ظل الالتزام الأدبي لمجلس إدارة النادي تجاه جماهيره الكبيرة التي تشعر بغضاضة بالغه لكثرة الظلم الذي يتعرض له فريقها باستمرار."

وطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة و تقييم السادة الحكام و خاصة بالمباريات الحاسمة، و أن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفق في قراراته وألحق الضرر بأى فريق بالمسابقة.