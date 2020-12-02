استعدادًا للانضمام للزمالك.. حميد أحداد يصل القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
وصل المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك إلى القاهرة اليوم الأربعاء من أجل الانتظام في تدريبات الفريق بعدما تم الاستقرار على وجوده ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.
وأوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن إدارة النادي أوفدت مدير العلاقات العامة من أجل استقبال لاعب الفريق العائد إلى صفوفه.
ويعود أحداد للفريق بعد نهاية فترة إعارته للرجاء المغربي، والتي شهدت مستوى طيبًا من اللاعب دفع الجهاز الفني للفريق للاستقرار على عودته للزمالك من جديد.
واستطاع أحداد خلال إعارته الموسم الماضي إلى فريق الرجاء البيضاوي أن يسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف خلال 29 مباراة لعبها في الدوري المغربي ودوري الأبطال.
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