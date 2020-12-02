لاعب مانشستر سيتى يحكى قصته مع "كورونا"

طلب الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إلى الامتثال لقواعد مكافحة فيروس كورونا ،بعد تعافيه منه.

وقال جوندوجان في مقطع فيديو ضمن حملة وزارة الصحة الألمانية: لا أريد أن أتخيل ما يفعله هذا المرض بأشخاص ليسوا في نفس سني، أو

في نفس حالتي الصحية.

وأضاف: أتمنى أن يتحمل الناس المسؤولية وأن يواظبوا على ارتداء الكمامات وأن يلتزموا بإجراءات الحماية وأن يضعوا التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية.

وقال جوندوجان "30 عاما"، إن الأمر لم يكن مؤكدا عندما تم

تشخيص إصابته بالفيروس في سبتمبر الماضي، عقب ظهور أعراض قوية للغاية عليه، مضيفا أن ذلك كان عبئا نفسيا مختلفا.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي أن أعراض الفيروس شملت الحمى والتهاب الحلق والصداع وفقدان حاسة التذوق، لمدة أسبوعين مشيرا الى إن عملية تعافيه استغرقت أسابيع.

وأضاف: أصبحت جاهزا الآن وأتمتع بلياقة بدنية عالية، ليعود إلى التشكيلة الأساسية لفريقه ومنتخب بلاده.