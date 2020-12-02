شاهد .. اتحاد الكرة يعلن الشعار الجديد لدوري الكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة عن الشعار الجديد لدوري الكرة النسائية، على غرار ما حدث للدوري الممتاز للرجاء بعدما كشف مسئولو الجبلاية عن شعاره لأول مرة.

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم في الخامسة من مساء اليوم الاربعاء، حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 ، بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الحفل، تتويج فريق وادي دجلة "بطل الدوري"، وتكريم

كفر سعد "الوصيف"، والطيران "المركز الثالث"، بالاضافة الى تكريم الاندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.في نفس الإطار، اختتم منتخب مصر للكرة النسائية معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الأنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرا مفتوحا يوم السبت المقبل وينتهي يوم 9 ديسمبر بمباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الانسات .واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء امور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاه علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوي وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وان الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وانها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .