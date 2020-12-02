ابن مارادونا يطلب من فرق والده سحب رقم 10.. تعرف على السبب

طلب سيناجرا ابن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا سحب الرقم 10 من الفرق التي لعب فيها والده، بما في ذلك برشلونة ونابولي.
واكد سيناجرا لـصحيفة"ماركا" الإسبانية، أن سحب الرقم الذي ارتداه والدي في الأندية التي لعب فيها، بما في ذلك برشلونة،سيكون أفضل تكريم له.
وعلق سيناجرا على احتفالية ليونيل ميسي، نجم النادي الكتالوني، الذي خلد ذكرى مواطنه الراحل خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، إذ خلع ميسيقميصه ليكشف عن قميص مدينته أولد بويز بالرقم 10 الذي ارتداه مارادونا في 1993.
وقال نجل مارادونا عن الاحتفالية: أحببت التكريم الذي قدمه ميسي، جعلني أبكي كثيرا، لقد كان مؤثرا للغاية.
وتوفي مارادونا "60 عاما" الأربعاء الماضي، متأثرا بأزمة قلبية، وكان قد ارتدى قمصان أندية أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية، إلى جانب أولد بويز.
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