اتحاد الكرة: ننتظر رد الكاف على الموعد النهائي للسوبر الأفريقي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجبلاية في انتظار رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن الموعد النهائي لبطولة السوبر الأفريقي، التي تجمع الأهلي ونهضة بركان المغربي.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة أخطر الكاف باختياريوم 10 ديسمبر موعدًا للسوبر الأفريقي لكنه يبقى مقترح في النهاية لأن القرار في هذا الشأن يرجع للكاف منظم البطولة والمسئول الأول عنها.
وكان الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك حيث هزمه الفريق الأحمر 2/1، بينما حصد نهضة بركان الكونفيدرالية على حساب بيراميدز بعدما هزمه 1/0 في النهائي.
كان الأهلي نجح في الصعود لنهائي كأس مصر حيث يلتقي مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية.
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