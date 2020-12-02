مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بث مباشر اليوم 2/12/2020

عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستضيف نادي دينامو كييف الأوكراني مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر فريق يوفنتوس الإيطالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ,وتقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم, ويذاع اللقاء

على قناة بي ان سبورت اتش دي 4.

ويدير لقاء يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني “سيدة” الحكم الدولي الفرنسي ستيفاني فرابرت .

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، عن تعيين الفرنسية ستيفاني فرابارت، حكما لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه فريق دينامو كييف الأوكرانى.

وتعد الحكم الدولي الفرنسي ستيفانى فرابارت، صاحبة الـ 37 عاما، أول سيدة تدير مباراة في

بطولة دورى أبطال أوروبا عبر تاريخها.

ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالي وصافة المجموعة السابعة، بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

وضمن يوفنتوس التأهل رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا, ويدخل اللقاء اليوم من أجل الاقتراب من برشلونة المتصدر برصيد 12 والضغط عليه من أجل المركز الأول.